Le Royaume-Uni et l’UE sont parvenus à un accord sur le Brexit. Ils ont trouvé un compromis pour résoudre le problème irlandais.

Les négociateurs britanniques et européens sont parvenus jeudi à résoudre la quadrature du cercle. A savoir, éviter l’apparition d’une frontière dure entre l’Irlande et la province britannique d’Irlande du Nord après le Brexit, tout en assurant l’intégrité territoriale du Royaume-Uni et sa liberté de développer sa politique commerciale, sans mettre en péril l’intégrité du marché unique européen.