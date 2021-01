A.M

D'après Europe 1, Brigitte Macron a été testée positive au coronavirus le 24 décembre dernier. La première Dame de France ne présentait toutefois pas de symptômes lourds, alors qu'Emmanuel Macron venait tout juste de mettre fin à son isolement qui datait du 17 décembre. Le couple a ensuite passé les fêtes de fin d'année au fort de Brégançon, dans le Var. Brigitte Macron a, dans le même temps, passé deux tests de dépistage, les 30 et 31 décembre. Les résultats de ces deux tests se sont alors avérés être négatifs.

Selon Europe 1 toujours, l'Élysée n'a pas souhaité communiquer au grand public sur la contamination de Brigitte Macron. La raison étant que le président de la République française, Emmanuel Macron, ne s'était engagé à être transparent que sur son propre état de santé. La première Dame de France n'étant pas appelée à se rendre publiquement à un endroit lors de cette période, il a été décidé de garder le silence sur cette contamination.

L'Élysée et Matignon avaient été touchés par le virus mi-décembre et Emmanuel Macron avait été testé positif au Covid-19 à la date du 17 du même mois. La nouvelle avait provoqué une vive polémique autour de la participation du chef de l'État à un dîner informel réunissant une douzaine de membres de la majorité, quelques jours plus tôt.

Emmanuel Macron s'était alors placé à l'isolement dans la résidence présidentielle de La Lanterne située à Versailles pour gérer à distance différents dossiers, avant de pouvoir se montrer publiquement à partir du 24 décembre.