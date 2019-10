Ambiance morose dimanche soir, jour des élections locales en Hongrie, à la "Baleine", le centre culturel et commercial au bord du Danube, où le parti au pouvoir a pris l’habitude de fêter ses victoires. Le patron du Fidesz et Premier ministre Viktor Orban est tout de même monté sur scène pour rasséréner ses troupes : le Fidesz "reste de loin la plus grande force politique de la Hongrie", a-t-il déclaré. Il est vrai qu’avec une participation en nette hausse par rapport aux élections locales de 2014 (de 44 % à 48 %), le parti nationaliste a obtenu un peu plus que la majorité absolue, soit 1,8 million de voix. Mais après dix victoires électorales successives depuis 2010, l’échec de son candidat à la mairie de Budapest et la défaite du Fidesz dans plusieurs grandes villes est pour lui un revers certain.