Jeudi, les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 se rassembleront à Bruxelles pour tenter d'accorder leurs violons sur une position commune pour le prochain cadre budgétaire à long terme de l'UE (2021-2027).

Il est "temps de décider", a encore averti le président du Conseil européen Charles Michel mercredi après-midi via Twitter. "Tout est sur la table. Attendre ne rendra pas les choses plus faciles", ajoute-t-il.

C'est sur base de sa proposition de compromis, présentée la semaine dernière, que les dirigeants européens vont entamer les discussions, qui promettent d'être longues. On parle d'une table ronde des 27 en milieu d'après-midi avant d'enchaîner les bilatérales, ponctuées de nouvelles réunions de groupe en fonction de l'avancement des négociations.

Le cadre budgétaire proposé table dans sa globalité sur 1.094 milliards d'euros en engagements. Mais il délimite également les budgets disponibles par politique, par programme, selon des arbitrages qui auront des conséquences bien réelles sur les Etats membres. Côté belge, on craint ainsi entre autres une diminution des fonds alloués aux régions dans le cadre de la politique de cohésion, comme les fonds FEDER (Fonds européen de développement régional).

C'est un des points que Sophie Wilmès devrait défendre jeudi, apprend-on d'une source européenne.

Suivant la proposition de Charles Michel, la Belgique aurait à l'avenir 4 provinces considérées comme "régions en transition": le Hainaut, Liège, Namur et le Limbourg (qui intègre cette catégorie), qui pourraient compter ensemble sur 860 millions d'euros, soit environ 270 millions de moins que ce qui avait été obtenu pour le cadre financier actuel (2014-2020). Additionnellement, la province de Luxembourg à elle seule recevrait 111 millions, étant rétrogradée selon les dernières statistiques dans la catégorie des "régions moins développées".

Dans l'ensemble, de nouveaux critères feraient rentrer beaucoup de nouvelles régions européennes, par exemple en France et en Allemagne, dans celles pouvant bénéficier de fonds structurels européens au titre de "régions de transition", ce qui dilue un budget déjà limité, entend-on.

Une autre inquiétude belge, qui devrait être mise en avant, concerne les montants que les Etats sont autorisés à retenir des droits de douane perçus à leurs frontières sous la forme de "frais de perception". Ceux-ci passeraient de 20% à 12,5% dans la proposition de Charles Michel. La Belgique serait plutôt partante pour maintenir ce taux à ... 20%, tout en réalisant qu'il ne sera pas possible d'y parvenir. Il faut en tout cas limiter la casse, apprend-on de source diplomatique, surtout quand on sait que les frais de collecte des droits de douane vont fortement augmenter en conséquence du Brexit. L'embauche de personnel supplémentaire est déjà une réalité, et chaque pour cent perdu dans ces frais de perception que l'on peut garder pour soi correspondrait à une perte de 140 millions d'euros pour les caisses belges sur les 7 prochaines années. D'autres Etats lourdement touchés par le Brexit, comme les Pays-Bas et l'Irlande, devraient renforcer la voix des Belges sur ce point.