EuropeAnalyse "C'est une lourde erreur historique" : Faute d'accord, les Vingt-huit laissent la Macédoine du Nord et l'Albanie en salle d'attente Maria Udrescu

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les chefs d'Etat et de gouvernement ont essayé, pendant plus de six heures, de trouver un consensus pour ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. En vain. Le président français Emmanuel Macron a continué à faire barrage, seul, contre le lancement du processus avec la seconde. Dans son opposition sur le cas de la première, la France a bénéficié également du soutien des Pays-Bas et du Danemark. "Je suis très déçu du résultat. C'est une lourde erreur historique. Une lourde erreur historique", a insisté, d'un ton grave, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.