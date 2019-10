C’est un Jean-Claude Juncker ému aux larmes qui a fait ses adieux au Parlement européen ce mardi en fin de matinée, à Strasbourg. Et c’est l’homme que les présidents des principaux groupes politiques ont salué, plus encore que le bilan de "sa" Commission européenne. Un bilan 2014-2019 que le Luxembourgeois a lui-même dressé en évoquant "réussites" et "déceptions".