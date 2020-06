Il flotte sur le port du Cap d’Agde (Hérault), située à 70 km de Montpellier, un parfum de hors saison. Chaises empilées, grande roue à l’arrêt, bruits de perceuse… Pourtant, le soleil tape déjà fort et la Méditerranée scintille. Soudain, une vision inédite depuis le 14 mars, et fort agréable : une dizaine de personnes attablées à une terrasse, assises à bonne distance les unes des autres, sirotent un café. Il est 11 h, le restaurant-bar-glacier L’Arlequin est ouvert ! Mais pas de reprise en fanfare pour autant. "Avec 50 % de tables en moins pour respecter l’espacement nécessaire, et deux fois moins de personnel, on ne fera pas la même saison que l’an dernier", résume le gérant - masqué - du lieu.

En France, les restaurants, cafés et bars situés dans les départements verts peuvent à nouveau accueillir les clients depuis ce mardi. Dans les départements classés en orange (Île-de-France, Guyane et Mayotte), seuls les espaces extérieurs sont accessibles.