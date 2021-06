Il y a un peu plus d'une semaine, lors d'une visite dans la Drôme, Emmanuel Macron prenait une gifle de la part d'un homme présent dans la foule venue l'accueillir. Un geste qui vaut une condamnation en comparution immédiate à 18 mois de prison dont 14 avec sursis à son auteur, Damien Tarel.

Aujourd'hui en visite dans une école de Poix-de-Picardie, le président a été questionné à ce sujet. En effet, un écolier à poser la question que l'on n'osait pas poser devant les caméras de BFMTV et France Bleu Picardie. " Alors ça va la claque que tu t’es prise ?",a-t-il demandé innocemment. Probablement surpris, Emmanuel Macron a répondu sur le ton de l'humour : “ Oh ben oui ça va, c’est pas agréable hein. Et c’est pas bien. Faut jamais faire ça même quand on est dans la cour ”.

Le président qui n'avait pas porté plainte avait appelé à "relativiser" évoquant des "faits isolés de la part d'individus ultraviolents".