Un partie de la falaise du cap Blanc-Nez s'est effondrée entre Sangatte et Escalles, relaie La Voix du Nord, quotidien régional français.

C'est pas moins de 50 mètres de falaise qui se sont effondrés "il y a quelques jours", selon le Conservatoire du littoral qui ne s'est pas aperçu tout de suite de l'éboulement. "Nous avons été prévenus ce mercredi, mais nous ne savons pas quand cela s’est produit. L’effondrement, net et vertical a dû durer une demie seconde."

Comment expliquer un tel éboulement ? Le Conservatoire du littoral explique que "le littoral a été frappé par beaucoup de pluie cet hiver et de mauvaises conditions météorologiques. Ainsi, fin février, on a observé beaucoup d’éboulements notamment près de Wissant. C’est une érosion liée à la pluie et non pas à la mer. Les fortes chaleurs de ces derniers jours ont fait gonfler les sols, c’est ce qui explique le phénomène."

Un agent d'Eden 62, syndicat mixte responsable de la protection et de l'aménagement des espaces naturels de cette zone, s’est rendu sur place pour tirer des conclusions: "La falaise a reculé de 1 à 3 mètres et c’est un éboulement sur une bonne cinquantaine de mètres, a constaté l'agent. Bien qu'impressionnant, c’est un phénomène naturel. Chaque année, la falaise recule ici de 50 centimètres en moyenne. Là, c’est d’une autre ampleur, mais ce n’est jamais régulier."