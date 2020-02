Johan Ickx, cet Anversois d’origine est un des plus grands connaisseurs des archives du Vatican.

Plus de 200 historiens qualifiés se sont déjà inscrits pour découvrir les archives du pontificat de Pie XII qui seront ouvertes lundi prochain. C’est un évènement important, puisque la période concernée couvre la seconde guerre mondiale, et permettra d’y clarifier le rôle qu’y a tenu le Vatican et Pie XII. Ce sont donc 16 millions de feuilles, 15 000 enveloppes et 2 500 fascicules qui seront à la disposition des scientifiques.