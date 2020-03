Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait menacé l’Union européenne à plusieurs reprises d’ouvrir ses frontières sans que ces déclarations soient nécessairement prises au sérieux. La mort de 34 soldats turcs jeudi 28 février à Idlib a précipité la décision. "Les portes des frontières européennes resteront ouvertes tant que la guerre et les attaques de Bachar al Assad se poursuivront en Syrie", a-t-il prévenu le mardi 3 mars en précisant avoir ainsi "relié les frontières de la Grèce et de l’Union européenne directement avec Idlib". Une déclaration sans détour qui a pour objectif de contraindre les pays européens à s’engager plus concrètement dans la gestion de la crise syrienne.