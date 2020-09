Ioulia Shukan, maîtresse de conférence en études slaves à l’université Paris-Nanterre, observe la société biélorusse depuis des années. Elle, qui avait couvert avec passion la révolution ukrainienne, ne pouvait pas passer à côté de la mobilisation populaire qui éclatait dans son pays natal, la Biélorussie. "Ce qui me frappe le plus, c’est leur capacité à s’adapter à la répression et à inventer de nouveaux modes d’action", indique Ioulia Shukan. "Les gens se rassemblent par exemple dans les cours intérieures", formées par les blocs d’immeubles, "et créent entre voisins des liens assez forts de solidarité qui n’existaient pas auparavant."