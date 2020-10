Covid-19: ce vaccin que la Commission européenne espère… et appréhende Europe Clément Boileau

© AFP Margaritis Schinas, vice-président de la Commission, et Stella Kyriades, commissaire européenne à la Santé, quittent la conférence de presse sur la stratégie européenne de vaccination contre le Covid-19, qui s'est tenue ce 15 octobre.

"Un accès à des vaccins Covid-19 sûrs, efficaces et de haute qualité pour les citoyens de l’UE", promet depuis le début de la crise sanitaire la Commission européenne, qui communiquait plus en détail, ce jeudi, sur sa stratégie en la matière. Une stratégie qui implique que les États membres soient " proactifs et préparés", ont plaidé Margaritis Schinas, vice-président de la Commission, et Stella Kyriades, commissaire européenne à la Santé, laquelle a reconnu que si "le vaccin ne sera pas une solution miracle", "il jouera un rôle crucial pour sauver des vies et endiguer la pandémie".