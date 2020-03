Europe Hôpitaux saturés, ruée sur les supermarchés, panique: Madrid redoute une évolution "à l’italienne" de l'épidémie de coronavirus Paco Audije

Les hôpitaux madrilènes sont tous soumis à une énorme pression. Les employés du secteur de la santé signalent la forte augmentation de leur charge de travail "et de leur charge émotionnelle", selon une responsable hospitalière. Certains dénoncent aussi un manque de matériel et de moyens adéquats à cette situation extraordinaire. " Il est vrai que certains centres hospitaliers sont saturés à Madrid et que leur personnel répond bien à la situation, mais en souffrant d’un stress important", a reconnu Pedro Simón, directeur de la coordination des urgences sanitaires.