Elles ont tout bonnement piqué du nez.





La séance parlementaire a été mouvementée mais n'a pourtant pas tenu tout le monde en haleine. En effet, deux élues, Diane Abbott et Ann Clwyd, ont été aperçues... piquant du nez. Une attitude qui n'a pas plu à tout le monde. Plusieurs personnes ont réagi sur Twitter jugeant intolérables que deux députés fassent la sieste pendant un débat historique. "Comment osez-vous vous endormir en décidant de l'avenir du Royaume-Uni? Vous me dégoûtez, rappelez-vous que nous payons votre salaire et pouvons très facilement vous destituer du pouvoir aux prochaines élections", a écrit un Britannique sur le réseau social à l'oiseau bleu.









Les députés britanniques étaient réunis ce samedi 19 octobre pour un débat crucial concernant le Brexit. Ceux-ci devaient se prononcer sur l'accord négocié par Boris Johnson avec l'Union européenne. Le parlement a finalement décidé de reporter sa décision adoptant un amendement forçant Boris Johnson à demander un report aux 27.