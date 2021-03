La France face à une hausse alarmante des rixes entre jeunes: "Ça peut exploser à tout moment" Europe Laurent Dupuis Correspondant à Paris

Les rixes entre bandes rivales de jeunes se multiplient en France ces dernières semaines, notamment dans la capitale et ses départements voisins de la région Île-de-France. Et les conséquences sont parfois tragiques. Dans l’Essonne, deux adolescents de 14 ans ont été mortellement poignardés. À Paris et dans le Val-de-Marne, des bagarres ont fait plusieurs blessés graves.