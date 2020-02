Lorsqu’il a publié son ouvrage, David Goodhart ne s’attendait pas à devenir numéro 1 des ventes au Royaume Uni. En plein Brexit, en pleine montée du populisme, l'analyse de la division de la société britannique proposée par ce journaliste et essayiste passé par le, fondateur du magazine, tombait donc à pic. Plutôt que de se baser sur le traditionnel clivage droite/gauche, David Goodhart a, ainsi, tenté d’offrir une nouvelle grille de lecture sociétale en étudiant d'autres critères (notamment la mobilité) et en divisant la population en deux grands groupes : les "Anywhere" (Les "N'importe où") et les "Somewhere" (les "Quelque-part").