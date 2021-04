Il avait pour patronyme Napoléon. Il a choisi de redevenir Bonaparte. Cet état civil rectifié s’accompagne d’une prise de distance démocrate, républicaine et sociétale, avec une légitimité aristocratique assez faisandée et un traditionalisme à brandebourgs et fourragère. Charles ex-Napoléon se présente à raison comme "l’aîné de la dernière branche vivante des Bonaparte".