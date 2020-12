Charles Michel annonce un accord sur le budget 2021-2027 de l'UE et le fonds de relance

Europe

AFP

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sont parvenus jeudi en début de soirée à un accord sur le budget 2021-2027 de l'UE et le fonds de relance post-coronavirus "Next Generation EU", a annoncé le président du Conseil Charles Michel sur Twitter, signifiant de la sorte la levée des vétos de la Pologne et de la Hongrie.