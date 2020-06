Charles Michel doit corriger son faux départ © AFP EuropeAnalyse04:32 Olivier le Bussy et M.U.

Pour l’état de grâce, Charles Michel repassera. Les six premiers mois de son mandat en tant que président du Conseil européen ont été compliqués. Beaucoup plus compliqués que ce que l’ancien Premier ministre belge aurait pu imaginer lorsque les chefs d’État et de gouvernement de l’Union l’ont désigné comme chairman de leur institution. Rien n’a coulé de source depuis qu’il a officiellement pris ses fonctions, le 29 novembre dernier.