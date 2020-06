L'Europe est "choquée" par la mort de George Floyd, résultat d'un "usage excessif" de la force policière qui doit être condamné, a affirmé mardi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Ici en Europe, tout comme le peuple américain, nous sommes choqués et atterrés par le décès de George Floyd", a répondu M. Borrell, interrogé à ce propos au cours d'une conférence de presse.

Il a appelé à faire preuve de vigilance face à un "usage excessif de la force" comme cela a été le cas dans le décès, lundi 25 mai dernier à Minneapolis, de ce Noir américain de 46 ans non armé, après qu'un policier blanc s'est agenouillé sur son cou pendant plus de huit minutes.

"C'est un abus de pouvoir, cet acte doit être dénoncé et combattu, ici, aux Etats-Unis, partout", a ajouté l'Espagnol. M. Borrell a insisté sur le droit de manifester pacifiquement, alors que les actions de protestation, certaines violentes, se multiplient depuis une semaine aux Etats-Unis, et que des manifestations ont eu lieu aussi en Europe.

"Nous condamnons tout acte de violence et de racisme et appelons à la désescalade des tensions. Nous sommes confiants dans la capacité des Etats-Unis à se rassembler et à répondre à cette problématique importante en ces temps difficiles", a ajouté le Haut représentant. "Toutes les vies sont importantes, les vies noires aussi", a martelé Josep Borrell.