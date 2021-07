Le programme est désormais tourné à Hilversum, à une trentaine de kilomètres au sud-est d'Amsterdam. "Nous remercions les autorités, nos téléspectateurs et téléspectatrices, nos partenaires et les médias pour leur soutien. Pour des raisons de sécurité, nous ne communiquerons plus sur la localisation ou les mesures" entourant l'enregistrement des programmes, a poursuivi le groupe, ajoutant que la sécurité de ses collaborateurs était la première de ses préoccupations.

La suspension de la diffusion de RTL Boulevard samedi soir aurait, selon des sources internes à l'enquête ouverte à ce propos, été causée par la crainte d'un attentat au sein des locaux de la rédaction de RTL Boulevard, rapportait dimanche le quotidien néerlandais NRC. Le milieu du crime organisé serait passablement contrarié par l'attention médiatique portée au lien entre la tentative d'assassinat du chroniqueur judiciaire néerlandais Peter R. de Vries mardi et l'aide qu'il a apporté au témoin-clef à charge dans le procès de Ridouan Taghi, qualifié avant son arrestation, en 2019 à Dubaï, de criminel le plus recherché des Pays-Bas.

Les autorités communales de Hilversum ont souligné l'importance de la liberté de la presse aux Pays-Bas et précisé que plusieurs mesures de sécurité, visibles ou non, ont été mises en place pour accueillir l'émission de RTL.