Cinq touristes belges ont été gravement brûlés lorsque leur bateau à moteur récemment acheté a explosé dans la marina de Benicarló dans l'est de l'Espagne, nous apprennent la Dernière Heure et Het Laatste Nieuws.

D'après les journaux, les deux victimes les plus atteintes ont été transportées par avion au centre des brûlés de Neder-over-Heembeek. Il s'agit d'un couple de Tubize. L'homme est brûlé à plus de 70% et son épouse à 60%.

L'incident s'est produit jeudi dernier. Des témoins ont déclaré avoir entendu une explosion et avoir immédiatement vu beaucoup de fumée se dégager d'un bateau à moteur de cinq mètres. Ils ont vu quatre personnes sauter dans la mer à travers les flammes. Deux autres personnes avaient déjà été projetées par l'explosion. Les six personnes à bord ont pu être sorties de l'eau vivantes. Il s'agit d'un Français et de cinq Belges, parmi lesquels le couple qui a été transporté au centre des brûlés.

Ils étaient en vacances à Valence avec une autre famille de Tubize, selon les informations recueillies par la DH et Het Laatste Nieuws. Ils se seraient plaints de défauts techniques sur le yacht avant l'incident. Les services d'urgence espagnols parlent d'une fuite possible du réservoir de carburant.

Deux autres victimes seront rapatriées aujourd'hui/jeudi. La victime la moins brûlée suivra vendredi.