À Rome, Trastevere, est l’un des quartiers préférés des jeunes touristes américains. Les bonnes adresses de la “movida” romaine, les promesses du “all you can drink”, se trouvent d’ailleurs facilement sur les sites américains qui parlent de ces ruelles typiques comme les plus animées de la ville. À deux pas de ces ruelles, la place Mastai et sa jolie fontaine composée d’angelots et de dauphins en marbre. Pourtant cette place est l’un des “supermarchés” de la drogue dans la capitale italienne.