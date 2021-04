Des experts scientifiques et des dirigeants politiques tiraient depuis longtemps la sonnette d’alarme quant aux risques de pandémie. Et pourtant, lorsque le Covid-19 a commencé à se propager sur le globe à partir de la Chine, le monde a été pris au dépourvu et a réagi en ordre dispersé. L’impréparation et le manque de coordination globale face à un fléau mondial ont contribué à gonfler le coût humain et économique de la pandémie, qui continue de grimper.