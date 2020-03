Les cloches de l’église sonnent à midi, mais les ruelles pentues du village circulaire de Bellegarde-du-Razès, à 35 kilomètres de Carcassonne, sont désespérément vides en cette matinée pluvieuse. Un couple monte en voiture, des Anglais ! Andy et Debby habitent dans la commune depuis trois ans."On adore vivre ici ! La vue sur les Pyrénées, le calme, la gentillesse des Français", expliquent-ils dans la langue de Shakespeare. "Mais on est tristes car on ne pourra plus voter." De fait, seuls les citoyens européens ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales françaises, prévues les 15 et 22 mars.