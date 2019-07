La résignation ! C’est sans doute le mot qui indique au mieux l’état d’esprit des Romains qui depuis bientôt deux mois luttent contre l’invasion des immondices. Après le dégoût et la colère, il ne reste que la résignation et l’espoir que la situation s’améliore.

“Après avoir appelé à plusieurs reprises l’AMA (la société chargée des immondices à Rome, NdlR), j’ai attendu qu’ils viennent vider mes trois conteneurs”, explique la propriétaire d’une trattoria, dans le quartier de Saint-Jean de Latran, “mais rien à faire, ils ne sont jamais venus, alors que nous, en tant que restaurant, nous payons quatre mille euros de taxes poubelles par an pour qu’ils passent chaque matin, résultat, j’ai mis un masque et des gants, j’ai tout emballé dans d’autres sacs-poubelles et je m’en suis débarrassée !”

(...)