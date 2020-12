C’est une vaste opération de désinformation et de tentative d’influence, ciblant l’Europe et l’Onu depuis 15 ans, qui a été mise au jour par l’ONG EU Disinfo Lab. Elle n’est non pas orchestrée par des Russes, mais organisée par des Indiens, pour servir leur puissance, nuire à l’image de leurs grands rivaux - le Pakistan surtout, mais la Chine également - et bénéficier d’un plus grand soutien des institutions internationales, telles que l’Union européenne et les Nations unies.