Conflit au Haut-Karabakh : "Je me suis retourné, je n’avais plus de maison" Europe Veronika Dorman, pour Libération

© Adrien Vautier

Un tas de gravats, de la ferraille rouillée, et les débris bleu ciel d’un mur en béton. Jeudi matin, il y avait là une petite échoppe aux rideaux tirés depuis le début de la guerre. Et puis une pluie de roquettes s’est abattue sur la ville de Martouni. Un policier a trouvé la mort devant l’épicerie, deux civils un peu plus loin. «Il y a eu au moins 80 roquettes, des Grads, ça explosait de partout», assure un employé de la mairie de cette ville de 10 000 habitants juchée sur les crêtes du Haut-Karabakh. Tous les jours depuis le début de la guerre, dimanche dernier, la ville est canardée par des tirs d’artillerie.