Le Premier ministre arménien Nikol Pasjinian a signé un accord avec le président russe Vladimir Poutine et son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev "sur la fin de la guerre au Haut-Karabakh". Il l'a annoncé sur Facebook dans la nuit de lundi à mardi.

M. Pasjinian qualifie l'accord d'"incroyablement douloureux pour moi et pour notre peuple". Plus d'explications et d'informations seront transmises dans les prochains jours.

Cette annonce intervient après la conquête par l'armée azerbaïdjanaise de la ville stratégiquement importante de Chouchi dans le Haut-Karabakh le week-end dernier. En outre, Bakou était sur le point de prendre la capitale de la région, Stepanakert, ont confirmé les dirigeants de la région contestée. Aliyev a également déclaré précédemment que l'Azerbaïdjan était proche de la victoire.

Le Haut-Karabakh est une région montagneuse à population majoritairement arménienne qui a fait sécession de l'Azerbaïdjan dans les années 1990 après une guerre qui a fait 30 000 morts et laissé des centaines de milliers de personnes sans abri. L'indépendance de la région, soutenue économiquement et militairement par l'Arménie, n'a pas été reconnue par la communauté internationale.

Depuis le 27 septembre, les combats ont repris. Au cours des dernières semaines, plusieurs tentatives de cessez-le-feu ont échoué.