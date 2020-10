M. Sarkissian s'entretiendra avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et le président du Conseil européen Charles Michel.

L'Arménie attend des dirigeants de l'Otan et de l'UE qu'ils fassent "tout leur possible" pour mettre fin aux combats et "initier" un accord de cessez-le-feu, selon une déclaration.

Le voyage du président arménien fait suite à plus de trois semaines de combats au Nagorny Karabakh, enclave montagnarde dirigée par les séparatiste arméniens et qui fit sécession de l'Azerbaïdjan en 1991.