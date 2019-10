Europe Pourquoi Copenhague ne veut plus de la liberté de circulation avec la Suède Slim Allagui - Correspondant en Europe du Nord

Treize attaques à la bombe et deux fusillades à Copenhague et sa banlieue depuis février. Face à cette escalade de la violence, le gouvernement social-démocrate danois a présenté jeudi dernier un plan musclé pour mettre un terme à l’insécurité et à la criminalité. "C’est un miracle que ces dernières attaques à la bombe (les 6 et 10 août) contre un centre des impôts et un poste de police n’aient pas fait de victimes. Ce sont des attaques contre nos autorités, mais aussi contre notre société, et qui nécessitent une réponse ferme", estime la Première ministre Mette Frederiksen.