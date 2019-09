EuropeVidéo Corbyn réagit à la décision de la Cour suprême: "Il faut une élection pour désigner un gouvernement qui respecte la démocratie" Tristan de Bourbon

Suspendre le parlement était "illégal" et "le parlement n’a pas été suspendu", a conclu à l’unanimité de la plus haute instance judiciaire britannique. Il ouvrira ses portes dès mercredi et le Labour avance la fin de son congrès à ce mardi.(...)