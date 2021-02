Comme l'indiquent nos confrères de France-Inter, ce sont 103 établissements scolaires et près de 1 600 classes qui sont actuellement fermées chez nos voisins.

Ce vendredi, le ministère de l'Education nationale a annoncé que des classes étaient fermées notamment dans des académies de Lille, Versailles, Reims, Nancy-Metz, Strasbourg, Orléans-Tours, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille et Nice.

Le nombre de fermetures de classes est en forte augmentation (71%). Cette hausse s'explique en partie par la modification du protocole sanitaire pour lutter contre les variants du coronavirus."La fermeture de la classe est décidée si un enfant ou un professeur est contaminé par une variante de la Covid-19 (britannique, sud-africaine ou brésilienne). Cette fermeture est également décidée si l’enfant est 'cas contact' d’un parent ou d’un membre de la fratrie contaminé par une variante sud-africaine ou brésilienne", indique la direction générale de la Santé.

Parmi les 103 établissements fermés, le ministère recense 70 écoles, 26 collèges et huit lycées. Lille (9), Strasbourg (9), Versailles (15) et Toulouse (18) sont les villes les plus concernées.