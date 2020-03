Christophe Castaner, en parlant explicitement de "confinement", a intimé lundi aux Français de restez chez eux, sauf exceptions, pour lutter contre la propagation du coronavirus et a promis la mobilisation de 100.000 policiers et gendarmes pour des contrôles fixes et mobiles.

"Le mot d'ordre est clair: restez chez vous !", a dit le ministre de l'Intérieur lors d'un point presse. Toutes les personnes qui circuleront devront être "en mesure de justifier leur déplacement", a-t-il en outre affirmé, précisant qu'une amende pour les contrevenants serait prochainement portée à 135 euros. Elle est aujourd'hui de seulement 38 euros.

Comme l'avait annoncé un peu plus tôt le chef de l'Etat, le ministre de l'Intérieur a rappelé que les restrictions de circulation commenceraient mardi à midi, pour 15 jours, éventuellement renouvelables.

"Il s'agit de mesures de confinement sur le modèle de ce que nos voisins italiens ou espagnols ont mis en place. Ce que le président de la République a décrit, ce sont les mesures les plus restrictives, aujourd'hui, en vigueur en Europe", a déclaré M. Castaner.

Pour chaque déplacement, outre certaines cartes professionnelles, les Français devront présenter un "document attestant sur l'honneur le motif" du déplacement, notamment téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur.

"Notre pays ne doit pas s'arrêter totalement. Des exceptions pourront être tolérées pour les déplacements entre le domicile et le travail. Lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues, ni organisées sous forme de télétravail", a détaillé le ministre.

D'autres déplacements échappent aux restrictions: ceux "nécessaires pour faire des courses ou pour les besoins de première nécessité, pour motifs de santé, pour les déplacements au motif familial impérieux, pour les personnes vulnérables, pour venir en aide à un proche dépendant ou pour des parents séparés pour aller chercher ou déposer les enfants", a-t-il encore ajouté.

Le ministre a également précisé que des "déplacements brefs à proximité du domicile" seraient également tolérés.

"On pourra toujours pratiquer une activité physique ou sortir son chien mais chacun devra le faire avec parcimonie", a encore complété le ministre.

"Si je veux résumer: on pourra prendre l'air mais certainement pas jouer un match de foot", a souligné le ministre de l'Intérieur.