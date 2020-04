La France recense 7.560 personnes mortes à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, dont 5.532 à l'hôpital et 2.028 en Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux.

Cela représente 441 décès de plus en hôpital au cours des dernières 24 heures. Les premiers bilans concernant les établissements médico-sociaux, dont les maisons de retraite, ont commencé à être publiés jeudi. Vendredi, au moins 1.416 décès avaient été rapportés dans ce type d'établissements.

"Ce soir, nous n'avons jamais eu autant de patients en réanimation", a souligné Jérôme Salomon lors d'un point-presse, avec 6.838 cas graves.

Pour autant, il y a "une lente diminution de l'augmentation", a souligné le directeur général de la Santé, y voyant "une bonne nouvelle pour les soignants".

"Nous sommes au début de la période ou nous pouvons évaluer l'impact du confinement", a indiqué Jérôme Salomon, en appelant à ne pas "relâcher l'effort" en cette période de vacances scolaires pour une partie de la France.