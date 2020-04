Jugeant le coronavirus "sous contrôle", l'Allemagne a débuté lundi son déconfinement, une lente et délicate opération dans une Europe cloîtrée depuis des semaines, encore meurtrie par la pandémie mais impatiente de relancer son économie.

A ce jour, le continent européen a payé le plus lourd tribut à la maladie, comptabilisant près des deux tiers des 165.216 morts recensés dans le monde lundi à la mi-journée.

L'Italie a été le pays le plus touché (23.660 décès), suivi de l'Espagne (20.852), la France (19.718) et du Royaume-Uni (16.060), selon un dernier bilan de l'épidémie établi à partir de sources officielles.

Avec 135.000 cas recensés et environ 4.000 décès, la pandémie est en Allemagne "sous contrôle et gérable", ont jugé les autorités, qui ont donc autorisé la réouverture lundi matin des magasins d'une surface inférieure à 800 m2.

EUROPE

Pays-Bas:



Les Pays-Bas ont enregistré 67 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit la plus petite augmentation depuis le début du mois, ressort-il des chiffres présentés lundi par l'Institut royal néerlandais de santé publique et d'environnement (RIVM). Au total, 3.751 personnes ont succombé au Covid-19 aux Pays-Bas. Toutefois, ce nombre est certainement en-deçà de la réalité car le décompte des morts connaît plusieurs freins. En effet, les personnes non testées ne se retrouvent pas dans les statistiques de décès liés au coronavirus. De plus, les décès sont souvent enregistrés avec un délai d'au moins 24 heures.

Portugal:



Plus d'une centaine de réfugiés hébergés dans une auberge de jeunesse à Lisbonne ont été infectés par le nouveau coronavirus et placés en quarantaine, a-t-on appris lundi auprès de la mairie de la capitale portugaise. Sur un total de quelque 180 locataires, 138 ont été testés positifs. Ils ont été relogés et placés en quarantaine, a indiqué une porte-parole de la municipalité.

L'auberge où ils logeaient a été évacuée dimanche après le signalement du cas suspect d'un homme ayant été hospitalisé, a indiqué à la presse l'adjoint au maire de Lisbonne en charge de la protection civile, Carlos Costa. Les autres locataires étaient pour l'heure sans symptômes de la maladie Covid-19, a-t-il ajouté.

Espagne:



Le bilan quotidien du nouveau coronavirus en Espagne est passé lundi sous la barre des 400 morts, s'établissant à 399, pour la première fois en quatre semaines, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Au total, 20.852 personnes ont succombé à la maladie dans le troisième pays le plus endeuillé par la pandémie après les États-Unis et l'Italie.

Le nombre de cas détectés a dépassé les 200.000, à 200.210, alors que l'Espagne multiplie les tests: plus de 40.000 par jour selon le ministre de la Santé, Salvador Illa.