Un médecin venu prendre la température, de nouveaux masques et un thermomètre pour s’auto-surveiller : la situation des quelque 116 touristes belges (et des centaines d’étrangers) confinés dans l’hôtel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife n’évolue guère ces dernières heures. S’adressant à TUI pour obtenir davantage de détails sur leur situation et, surtout, son évolution, ils se voient également signifier par le tour-opérateur qu’ils doivent… patienter et respecter les consignes sanitaires dictées par les autorités espagnoles.

