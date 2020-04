L'épidémie de coronavirus en France a fait plus de 6.500 morts, dont 5.091 à l'hôpital et au moins 1.416 dans les maisons de retraites et autres établissements médicaux sociaux, selon le dernier bilan officiel vendredi.

Au cours des dernières 24 heures, 588 décès supplémentaires ont été enregistrés en milieu hospitalier, a indiqué le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Le bilan total, avec les chiffres incomplets provenant de quelque 3.000 autres établissements, s'établit à 6.507 morts. "66% des Ehpad (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ndlr) et 34% d'autres établissements médico-sociaux" ont "signalé des épisodes confirmés ou suspectés d'un ou plusieurs cas" de Covid 19, a précisé M. Salomon.

Les premiers bilans concernant ces établissements n'ont commencé à être publiés que jeudi, alors même que la situation y est particulièrement grave selon de nombreux témoignages de soignants.

Au total 27.432 personnes sont hospitalisées en France (+1.186 en 24 heures) dont 6.662 sont en réanimation, soit 263 de plus en un jour, une hausse qui ralentit toutefois depuis lundi. "Le besoin permanent de trouver de nouvelles places (en réanimation) augmente moins rapidement", a ainsi relevé le DGS. Au total 64.338 cas ont été confirmés dans le pays, mais la France a une politique de test très restrictive, notamment en raison du manque d'équipement.