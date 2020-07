Depuis une semaine, plus de 230.000 cas sont annoncés quotidiennement en moyenne.

Au total, la pandémie a fait depuis fin décembre au moins 617.603 morts dans le monde. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 142.942 décès.

AMÉRIQUE

USA :

Les Etats-Unis ont de nouveau enregistré mercredi, pour la neuvième journée consécutive, plus de 60.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en l'espace de 24 heures, selon le comptage à 20H30 (00H30 GMT jeudi) de l'université Johns Hopkins. 1.059 décès ont également été recensés sur cette période, pour un total de 142.942 morts, selon l'université basée à Baltimore dont les bilans font référence.

Les 63.967 nouvelles infections relevées sur une journée portent à plus de 3,9 millions le nombre total de cas positifs enregistrés dans le pays depuis le début la pandémie, apparue en décembre en Chine avant de se propager dans le reste du monde. Plus de 1,2 million d'Américains ont en outre été déclarés guéris de la maladie.

Brésil:

Le Brésil a enregistré mercredi un record de contaminations du coronavirus en 24 heures, avec 67.860 nouveaux cas, a annoncé le ministère de la Santé, ce qui porte le total à plus de 2,23 millions de personnes infectées. Cinq mois après la détection du premier cas, le pays où le Covid-19 est le plus meurtrier après les Etats-Unis déplorait au total 82.771 décès mercredi, après une hausse quotidienne importante -- de 1.284 morts -- selon les données du ministère.

Le dernier record de nouveaux cas quotidiens de contaminations remontait au 19 juin (54.771) et l'explosion de cas annoncée mercredi apparaît surprenante.

Vendredi dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait affirmé que la pandémie avait atteint un plateau au Brésil, et avait appelé les autorités à saisir cette "opportunité pour repousser la maladie".

Les chiffres officiels brésiliens sont considérés comme largement inférieurs à la réalité par la communauté scientifique, en raison de l'insuffisance de tests dans ce pays dont le président, Jair Bolsonaro, a lui aussi été contaminé, ainsi que plusieurs membres de son gouvernement.

M. Bolsonaro se trouve en quarantaine prolongée après un troisième test positif divulgué mercredi, deux semaines après l'annonce de sa contamination.

Equateur:

Six cas sur dix du nouveau coronavirus en Equateur n'ont pas respecté leur isolement obligatoire en juin, ce qui s'est traduit par une remontée de la contagion, notamment à Quito, a déclaré mercredi le vice-ministre de la Santé, Xavier Solorzano. "En mai, 54% des personnes qui se savaient contaminées ont violé leur isolement jusqu'à sept heures par jour (...) Et en juin, c'est monté à 59,5%, six sur dix", a-t-il déploré sur la chaîne Ecuavisa.

L'Equateur, petit pays de 17,5 millions d'habitants, compte près de 77.300 cas confirmés de Covid-19, dont plus de 5.400 morts (31 décès par 100.000 habitants). Les autorités considèrent en outre 3.400 autres morts comme probablement dues à la pandémie.

Quito, où un couvre-feu de huit heures est maintenu, est la ville d'Equateur où le nombre de contaminations a le plus augmenté ces dernières semaines.

La capitale, avec 11.741 cas contre 6.571 le 30 juin, est près d'égaler le port de Guayaquil (sud-ouest), un des premiers foyers du virus en Amérique latine.

AFRIQUE

Afrique du Sud:

Quelque 572 personnes sont décédées du coronavirus ces dernières 24 heures en Afrique du Sud, un niveau record en une journée qui porte le bilan total à 5.940, a indiqué le ministère de la Santé mercredi. "Malheureusement nous avons recensé 572 nouveaux décès liés au Covid-19. Cela porte le total cumulé à 5.940", a déclaré le ministre de la Santé Zweli Mkhize lors d'un point presse quotidien. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus touchés au monde par la pandémie et le plus affecté du continent africain avec 394.948 cas confirmés de contaminations à ce stade.

Près de la moitié des décès sont intervenus dans la province du Cap-Occidental, tandis que la majorité des cas positifs se trouvent dans celle de Gauteng, où se trouvent Johannesburg, hub économique et financier, et la capitale Pretoria.

La mortalité reste cependant basse, aux alentours de 1,5% mercredi et près de 60% des personnes contaminées dans le pays ont guéri.

OCÉANIE

Papouasie-Nouvelle-Guinée:

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a appelé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'aide pour faire face à une augmentation du nombre de cas de coronavirus qui fait craindre une épidémie de grande ampleur dans ce pays aux ressources limitées. Alors que le pays était globalement parvenu jusque-là à éviter une explosion des cas, il est confronté depuis quelques jours à une hausse du nombre de contaminations.

Les autorités ont encore fait état jeudi de trois nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le total à 30, alors qu'il n'était que de 11 dimanche.