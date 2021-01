Une variante du coronavirus s'y est largement répandue. Différents tests PCR ont été commandés pour les deux hôtels, a indiqué la chancellerie cantonale dans un communiqué.

Les écoles et écoles de ski de St. Moritz resteront également fermées. Le port d'un masque buccal est désormais obligatoire partout dans la commune. Les services de santé locaux demandent également aux résidents et aux touristes d'éviter les contacts non essentiels avec d'autres personnes. Ils soulignent également que les règles de distanciation sociale et d'hygiène doivent être respectées à tout moment.

La présence du virus muté a été confirmée à St. Moritz dimanche soir. Les autorités ont signalé une douzaine de cas. Mardi, des tests à grande échelle auront lieu pour la population de la commune.