Les autorités sanitaires italiennes vont distribuer 2,5 millions de tests dans le pays la semaine prochaine, a annoncé samedi le responsable de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Lors d'une conférence de presse, le commissaire extraordinaire du gouvernement italien pour le coronavirus, Domenico Arcuri, a expliqué que "2,5 millions de tests seront distribués dans les régions la semaine prochaine". Pour l'instant, un peu moins d'un million de tests ont été faits depuis le début de la pandémie en Italie, où près de 20.000 personnes sont mortes et où environ 100.000 sont actuellement positives.

Une des clés pour maîtriser la contagion est de parvenir à identifier les personnes qui ont été infectées ou qui le sont en étant asymptomatiques ou en ayant peu de symptômes. Une application pour les smartphones est par ailleurs en préparation, selon Domenico Arcuri.

Parmi les régions du nord de l'Italie, les plus touchées, la Vénétie est celle qui a le plus massivement testé sa population, avec près de 200.000 tests, soit quasiment autant que la Lombardie, alors que sa population est deux fois moindre (5 millions contre 10). C'est aussi celle qui a le plus rapidement infléchi la courbe des contagions.

Mais "nous mettrons derrière nous cette situation d'urgence dramatique uniquement lorsque sera découvert un vaccin efficace", a insisté Domenico Arcuri. "Sans lui, nous n'avons qu'un antidote: nous-mêmes et nos comportements."