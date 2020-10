Les restaurants pourront rester ouverts, moyennant un renforcement de la distanciation et des mesures d'hygiène au sein des établissements. Les groupes de convives seront notamment limités à six -enfants compris- contre dix actuellement. De plus, le restaurateur devra afficher, à l'extérieur de son établissement, une jauge indiquant la capacité totale d'accueil de celui-ci, afin de faciliter d'éventuels contrôles.

En revanche, les bars devront impérativement fermer à partir de mardi, à l'exception des établissements enregistrés comme "débits de boissons" mais "proposant la vente de boissons à titre accessoire par rapport à la restauration", pourront rester en activité. Il s'agit des établissements dont le chiffre d'affaires est majoritairement constitué par l'activité restauration, mais qui auraient néanmoins conservé la classification "débit de boisson".

Concernant les autres secteurs d'activité, les "foires", "congrès" et "salons professionnels" seront également "fermés", a ajouté le préfet de police Didier Lallement.

Par ailleurs, les piscines seront aussi fermées pendant deux semaines à partir de mardi pour les adultes, mais resteront ouvertes aux mineurs "que ce soit dans un cadre scolaire, associatif ou privé", a annoncé lundi le préfet de police de Paris.

Concernant les stades et terrains d'entraînement physique, "tous les équipements de plein air pourront rester ouverts à condition de rassembler moins de 1.000 personnes ou 50% de leur capacité maximale si elle est inférieure à ce chiffre de 1.000 personnes", a ajouté Didier Lallement.

Une "jauge" sera également mise en place dans les centres commerciaux et les grands magasins pour limiter le nombre de clients. "Le choix a été fait d'encadrer plus strictement le nombre de personnes pouvant se croiser dans les grands centres commerciaux, les grands magasins", a précisé le préfét de police.. Ils "devront accueillir au maximum un client pour quatre m2", a-t-il ajouté.