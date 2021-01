"Environ" 200 cas du variant britannique du coronavirus ont désormais été détectés aux Pays-Bas. C'est à peu près le double du nombre de cas par rapport à la semaine dernière.

On pense qu'entre 1,5 et 5% des cas de Covid-19 sont dus à la mutation britannique selon les régions, précise la porte-parole. Le RIVM espère pouvoir fournir plus d'informations au début de la semaine prochaine. Selon les calculs de l'institut national de santé publique, il se pourrait qu'à la mi-mars il y ait plus de Néerlandais atteints par la variante britannique, qu'une autre variante.