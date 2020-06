L'Allemagne a annoncé mardi pour la première fois un reconfinement local lié au nouveau coronavirus après l'apparition d'un foyer de contamination dans un grand abattoir où plus de 1.500 cas d'infections ont été détectés. Le déconfinement avait commencé progressivement ces dernières semaines.

"Nous allons réintroduire un confinement dans l'ensemble de l'arrondissement de Gütersloh", qui compte environ 360.000 habitants dans l'ouest du pays, a dit à la presse le dirigeant de la région, la Rhénanie du Nord-Westphalie, Armin Laschet. Il s'agit de la première région du pays à réintroduire des restrictions.

Cependant, a-t-il ajouté, la majorité des cas ont été recensés parmi les travailleurs de l'entreprise de transformation de viande Tönnies. Seuls 24 cas ont été confirmés chez des personnes n'y travaillant pas.

Le dirigeant de la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, Armin Laschet © AFP



Les nouvelles mesures entraîneront la fermeture des salles de sport, cinémas et des bars, ainsi que l'annulation d'événements. Elles seront en vigueur au moins jusqu'au 30 juin. Une campagne massive de tests est prévue.

Les écoles étaient déjà fermées depuis le 17 juin.

Des centaines de policiers ont également été déployés dans la région pour veiller au respect des mesures de quarantaine imposées aux plus de 6.000 travailleurs de l'entreprise mais aussi en vue d'apporter une assistance. Des interprètes en polonais, roumain et bulgare seront aussi envoyés sur place, de nombreux employés étant originaires d'Europe de l'est.

L'arrondissement de Warendorf prévoit également de réintroduire certaines restrictions.