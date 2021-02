L’Union européenne aurait-elle dû accorder plus de crédit au vaccin russe Spoutnik V, longtemps soupçonné d’être une arme géopolitique de Moscou plus qu’un réel outil de lutte contre le Covid-19 ? La question commence à hanter les Vingt-sept, après les résultats publiés mardi dans la très respectée revue médicale The Lancet , qui confirment l’efficacité à 92 % du vaccin.