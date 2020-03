Le nombre de décès dus au coronavirus a franchi la barre des 1.000 morts à l'hôpital, avec 1.100 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie, soit 240 de plus en 24 heures, a annoncé mardi le directeur général de Santé Jérôme Salomon.

Par ailleurs, 2.516 patients étaient mardi soir en réanimation, soit 434 de plus en 24 heures, sur un total de 10.176 patients hospitalisés (+ 1.501 en 24 heures), selon le Pr Salomon.

Ce bilan ne concerne toutefois que les personnes admises à l'hôpital. Or, "on sait que les décès à l'hôpital ne représentent qu'une faible part de la mortalité", a reconnu le DGS, alors que l'inquiétude monte notamment sur la mortalité dans les Ehpad, où les décès se multiplient. "Les deux principaux lieux de décès sont l'hôpital et les Ehpad", a-t-il précisé en annonçant la mise en place d'un "suivi quotidien de la mortalité" dans les établissements pour personnes âgées "dans les tout prochains jours".

Toutes les régions du pays sont touchées, les plus affectées étant "l'Ile-de-France, le Grand-Est, Auvergne Rhône-Alpes, PACA, les Hauts-de-France, la Bourgogne France-Comté, l'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine", selon le DGS. Quelque "85% des décès enregistrés surviennent chez des personnes de plus de 70 ans" a-t-il précisé en qualifiant l'épidémie "d'inédite, sévère et rapide".

Le nombre de tests réalisés est passé à 9.000 par jour, avec pour "objectif" 10.000 à la fin de la semaine et le double la semaine prochaine, a encore dit M. Salomon.