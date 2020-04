L'état de santé de Boris Johnson s'améliore, selon plusieurs médias britanniques.

La fièvre du Premier ministre du Royaume-Uni, qui souffre du coronavirus, a diminué, rapporte The Times mercredi, tandis que le Telegraph indique que Boris Johnson est soigné par le Dr Richard Leach, "le pneumologue le plus réputé du Royaume-Uni". Boris Johnson a été diagnostiqué positif au Covid-19 il y a près de deux semaines. Il a été admis dans un hôpital de Londres dimanche soir pour fièvre persistante et toux. Son état s'est ensuite aggravé lundi et il a été transféré aux soins intensifs. L'état de santé du Premier ministre était stable mardi, selon plusieurs sources au sein du gouvernement britannique.

Boris Johnson, âgé 55 ans, a reçu de l'oxygène, mais ne se trouve pas sous ventilateur. "Il respire de manière indépendante", indique-t-on.

M. Johnson a été remplacé temporairement par son ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab.