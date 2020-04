La police de Manchester, l'une des plus grandes villes de Grande-Bretagne, a exhorté le public à respecter les mesures de confinement afin d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Elle est intervenue lors de 660 fêtes en seulement quatre jours. La police de Manchester s'inquiète du non respect du confinement lors du long week-end des vacances de Pâques. Elle a enregistré jusqu'ici une "forte augmentation" des violations des mesures décidées par le gouvernement, avec 1.132 signalements de samedi à mardi.

Les infractions comprennent 494 fêtes à domicile et 166 autres dans la rue, ainsi que des dizaines d'événements sportifs et d'autres rassemblements dans les parcs. "Nous comprenons le désir des gens de passer du temps avec leur famille et leurs amis pendant la période de Pâques, mais il est essentiel que nous suivions les directives du gouvernement", a déclaré un responsable policier.

Plusieurs zones de police du pays ont exprimé leur inquiétude et ont demandé au gouvernement davantage de moyens pour faire respecter les mesures de confinement, rapporte The Guardian.