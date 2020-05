La région de Madrid sera exclue de l'assouplissement des mesures de confinement prévu lundi en Espagne, en raison de la gravité de l'épidémie du nouveau coronavirus dans la capitale, a indiqué vendredi le gouvernement régional.

Le gouvernement central d'Espagne a rejeté la demande de la région de Madrid d'entrer dans la première phase du déconfinement. Madrid est la région la plus touchée du pays, avec près de 65.000 contaminations au Covid-19 et plus de 8.500 morts.

Le confinement espagnol devrait être assoupli en quatre phases, chaque fois espacées de deux semaines, afin de conclure le processus fin juin.

D'autres régions fortement touchées par l'épidémie ont décidé qu'elles resteraient également à la "phase zéro" du déconfinement dont plusieurs provinces catalanes (avec Barcelone), certaines parties de l'Andalousie et toute la Castille-et-León.

Celles qui mettront en place la première phase doivent enregistrer un nombre faible de nouvelles infections et disposer de suffisamment de ressources dans les soins de santé. Si les critères sont remplis, les habitants pourront alors rencontrer des amis et proches dès lundi, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du confinement le 15 mars. Des groupes de 10 personnes maximum seront autorisés à se rassembler à l'extérieur et à domicile, s'ils suivent les règles de sécurité.

Le gouvernement de Madrid s'est engagé dans un vif débat sur le déconfinement, menant à la démission de la plus haute commissaire à la Santé, Yolanda Fuentes. Elle refusait de signer l'application du relâchement des mesures, arguant que la présidente régionale Isabel Diaz Ayuso poursuivait des intérêts économiques plutôt que de protéger la santé de la population.